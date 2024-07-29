Ergin Ataman’ın oğlundan flaş sözler! Necati Ateş'e manidar cevap

Geçen sezon Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş, katıldığı televizyon programında flaş açıklamalarda bulundu.

''TÜRK OLDUĞUN İÇİN SEVMİYORLAR''

Necati Ateş açıklamasında, "Panathinaikos'ta çok zor bir futbol iklimi var. Sen Türk'sün, onlar Yunan. İşin içine futbol girince çok sert oluyor. Bir kere seni Türk olduğun için sevmiyorlar, başarılı olmak zorundasın" dedi.

Panathinaikos Basketbol Takımı'nın başında Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman, Necati Ateş'in bu sözlerine bomba bir yanıt verdi.

''BİR DAHA DÜŞÜN İSTERSEN''

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman, Necati Ateş'in bu sözlerine Instagram üzerinden yanıt geldi.

Ataman, "Bir daha düşün istersen? Nasıl daha güzel başarısızlık bahanesi olur diye." notunu düştü.

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YUNANİSTAN'DAN KOVULMUŞTU

Geçtiğimiz sezonun ortasında Yunanistan'a giden Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Panathinaikos'a imza atmıştı.

Fatih Terim ile 26 maça çıkan Panathinaikos, 14 galibiyet almayı başardı.

6 beraberlik ve 6 yenilgi yüzü gördü.

Sezonu 72 puanla 4. sırada bitiren Fatih Terim'in ekibi, taraftarlardan alınan yoğun tepki ve yaşanan puan kayıpları sonrası tecrübeli teknik adamın görevine yönetim tarafından son verilmişti.

ATAMAN SÖZLEŞME YENİLEDİ

Panathinaikos ile Yunanistan Ligi ve EuroLeauge'de şampiyon olan Ergin Ataman, geçtiğimiz günlerde 2027 yılına kadar sözleşme yenilemişti.

Ayrıca Ergin Ataman, Yunanistan'da yılın başantrenörü seçildi.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos açıklamasında, ''Avrupa’nın en iyi koçu Ergin Ataman’ın önümüzdeki 3 yıl boyunca Panathinaikos’un başantrenörü olmayı kabul ettiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum'' dedi.