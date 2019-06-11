Ergin Ataman'dan şampiyonluk sözü



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında bu akşam Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, şampiyon olacaklarına inandığını belirtti. Ataman, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "2018-19 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibi, Türkiye Ligi birincisi, THY Avrupa Ligi finalisti, Avrupa'nın en iyi ikinci takımı Anadolu Efes, aynı çoşku ve heyecanla sahada, sizler tribünde olacaksınız. Bu akşam kazanacağız. Şampiyon da biz olacağız." ifadelerini kullandı. Deneyimli başantrenör, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona Lassa'yla yapılan play-off ile Fenerbahçe Beko ve CSKA Moskova'yla oynanan Dörtlü Final maçları öncesinde de benzer paylaşımlarda bulunmuştu. Dört galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı seride Fenerbahçe Beko'nun 1-0 üstünlüğü bulunuyor.



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