Ergin Ataman: Soruşturma başlatılmalı

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile yaptıkları maçta taciz ve hakarete uğradığını iddia ederek, Avrupa Ligi organizasyonunun bu konuyla ilgili soruşturma açmasını istedi.

Ataman, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Dün akşam oynanan THY Avrupa Ligi maçında Ülker Arena'da bazı kişi ve grupların maç boyunca şahsıma yaptıkları taciz ve hakaretleri, aynı davranışların sosyal medya hesaplarımı taciz ederek devam etmesini kınıyor, bu hususta Avrupa Ligi'nin soruşturma başlatmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.