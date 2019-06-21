Ergin Ataman parkeye bu sefer kulaklıksız çıktı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin final serisi 7.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin final serisi 7. ve son maçına diğer karşılaşmaların aksine kulaklık takmadan çıktı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin yedinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu konuk ederken, Efes Başantrenör Ergin Ataman bu müsabaka kulaklık takmadan çıktı. Ataman, serinin ikinci karşılaşmasından itibaren takımların ısınma bölümlerine kulaklıkla çıkmıştı.

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