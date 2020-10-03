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Aktüel Ergezen'in cenaze töreninde güvenlikçinin üzerine araç süren şoför hakkında adli işlem
Aktüel

Ergezen'in cenaze töreninde güvenlikçinin üzerine araç süren şoför hakkında adli işlem

Yeniakit Publisher
2020-10-03 21:23:43 -
Ergezen'in cenaze töreninde güvenlikçinin üzerine araç süren şoför hakkında adli işlem

ANKARA (AA) - Vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in cenaze töreni sırasında, kullandığı makam aracını özel güvenlik görevlisinin üstüne süren şoför hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, bir sürücünün siyah makam aracını özel güvenlik görevlisinin üzerine sürdüğü yönünde paylaşımlarda bulunulduğu hatırlatıldı.

Olayın bugün saat 12.45 sıralarında Hacı Bayram Camisi yerleşkesinde Ergezen'in cenazesi esnasında, makam sahibinin araçta bulunmadığı bir anda gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili olarak adli işlem başlatılmış olup özel güvenlik görevlisi Ö.K.'nin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı yönünde sağlık kuruluşunca rapor düzenlenmiştir."

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