Ergenlik dönemindeki çocuğa kural koyarken...

Ergenlik geçici ama ebeveynler için oldukça zorlu bir süreçtir. Bu süreçte aileler çocuklarına bazı kurallar koyar.

Aile içinde tüm fertlerin uyması gereken kurallar vardır. Ergenlikte olan çocuklar ailelerin bu kuralları onları korumak için koyduğunu bilmelidir. Ebeveynler ise kural koyarken ergenlikteki çocuğun isteklerine hitap etmelidir.

Koyduğunuz kurallar az ve net bir şekilde düzenlenmelidir. Bu kurallara uymayan ergene ceza vermemeli olumlu pekiştirmelerde bulunmalısınız.