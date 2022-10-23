Ergene de Haliç gibi temiz olacak

Tekirdağ Valiliğinde düzenlenen “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Marmara Derin Deşarj Sistemi Koordinasyon Toplantısı”na katılana Şentop’a, plan çerçevesinde organize sanayi bölgelerinin altyapıları, arıtma tesisleri ve derin deşarj sistemini içeren projelerin son durumu anlatıldı. Burada konuşan Şentop, “Nasıl ki Haliç imkansız gibi görünse de bir başarı hikayesi oldu, Ergene de öyle olsun diye çalışıyoruz. Bölgedeki tüm paydaşların yer aldığı, gereken tüm yaptırımların kapsam içerisinde olduğu çalışmalar üzerinde gayret sarf ediyoruz. Trakya, rahat bir nefes alsın, tüm hedefimiz bu” dedi. Toplantıya; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Ergene Derin Deşarj Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eyüp Sözdinler ve ilgili idarecileri katıldı.

Kırım Zirvesi’ne katılacak

Öte yandan, Şentop, 25 Ekim’de Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenecek Kırım Platformu Birinci Parlamenter Zirvesi’ne katılacak.