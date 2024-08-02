Ergaz yönetimi, 49. Olağan Genel Kurul’da güven tazeledi!

31.07.2024 tarihinde Şirket Genel Merkezinde Ergaz ortaklarının katılımıyla gerçekleşen 2023 Yılı 49. Olağan Genel Kurul toplantısı, 2023 yılı faaliyetleri hakkında bilgilendirme ile başladı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Abubekir Yağız kongrenin açılış konuşmasında genel durum değerlendirmesi ile yeni hedefleri belirleyen açıklamalar yaptı

Ergaz, 2023 yılında sektör daralmasına rağmen büyümesini sürdürmüştür.

‘’Saygıdeğer ortaklarımız, öncelikle hoş geldiniz. Kongremizin, şirketimize, ortaklarımıza ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ederim‘’ diyerek sözlerine başlayan Abubekir Yağız, ‘ Geçmiş dönemlerde görev yapmış olan arkadaşlarımıza ve şirketimize katkı sağlayan ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Daralan LPG sektöründe birçok firma faaliyetine son vererek bu sektörden çekilirken, görev aldığımız günden itibaren doğru stratejiler uygulayarak, şirketimize ve ortaklarımıza önemli değerler kattık ve şu anda tüplü satışta sektörde 4. Firma konumundayız. LPG sektöründe, Anadolu Firmalarının içinde ulusal konuma gelen tek firmanın ERGAZ olması şirket markası değerini ve ortakların hisse değerlerini artırmıştır. Bu kazanımı Yağız Ailesinin bir başarısı olarak görüyorum‘’ dedi. LPG piyasası her geçen gün daraldığı için akaryakıt ve inşaat sektöründe de olağanüstü gayret sarf ediyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar Ülke ekonomisine destek olan ve sektördeki lokomotif firmalardan biri olan Ergaz’ın marka değerinin sürekli yükselmesi adına yönetim olarak çalışmalarımız devam ediyor. Tüm gücümüz ve enerjimizle emin adımlarla hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz.’’ dedi.

Daha sonra şirket ortakları söz alarak yönetim hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Genel Kurul toplantısında Ergaz`ın 2023 yılı mali tabloları ve şirketin borsaya giriş kararı oylanarak onaylandı. Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

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Her yıl dağıtılan temettüler bu yıl da dağıtılacak

Ergaz A.Ş.'nin kuruluşundan beri hiç kesintiye uğratılmadan her yıl dağıtılan temettülerin, net 13.088.000,00 TL olarak bu yıl da dağıtılmasına yönetimin teklifiyle kongre tarafından karar verildi.

Yönetici kadro değişmedi

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Abubekir Yağız, desteklerinden ve kendilerine yeni dönemde de şirketi yönetme sorumluluğu vermelerinden dolayı ortaklara teşekkür ederek, her zaman olduğu gibi şirket misyonuna ve vizyonuna layık bir şekilde çalışacaklarına dair taahhütte bulundu.