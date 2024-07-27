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Yerel Ergani-Çermik yolunda kazalar bitmiyor
Yerel

Ergani-Çermik yolunda kazalar bitmiyor

Yeniakit Publisher
2024-07-27 16:07:00 -
Ergani-Çermik yolunda kazalar bitmiyor

Diyarbakır'da bir süredir yapımına başlanan Ergani-Çermik yolunda uyarı levhaları eksikliğinin kazalara neden olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da bir süredir yapımına başlanan Ergani-Çermik yolunda uyarı levhaları eksikliğinin kazalara neden olduğu belirtildi.

Diyarbakır'ın Ergani ve Çermik ilçeleri arasında tek şeritli yolun genişletilmesi için 2018 yılında başlanan çalışma 6 yıldır devam ediyor.

Yolun bir kısmının genişletilmesinin ardından haziran ayının son haftasında çalışmalar tekrar başladı.

Son olarak Ergani'den Çermik istikametine giden bir otomobil, yoldaki mıcır nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada, otomobilde bulunan ve baba-oğul oldukları öğrenilen 2 kişi hafif yaralandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kazaya tepki gösteren vatandaşlar, yolda yeterince uyarı levhası olmadığını bu nedenle haftada en az 3 kazanın meydana geldiğini belirtti.

Ergani-Çermik arasındaki 33 kilometrelik yolda sadece 2 iş makinasıyla çalışma yürütüldüğünü ifade eden vatandaşlar, yol yapım çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istedi.

Çalışmaların hızlandırılmaması tepkilere neden olurken sürücüler başta olmak çevredeki evlerde yaşayanlar ve tarım işçileri tozdan olumsuz etkilendiklerini ifade ettiler. (İLKHA)

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