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Aktüel Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin cazibesi yeni yatırımlarla artırılacak
Aktüel

Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin cazibesi yeni yatırımlarla artırılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:22:50 -
Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin cazibesi yeni yatırımlarla artırılacak

SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içinden akan, irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin cazibesinin yeni yatırımlarla artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilen ve her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nde çevre düzenlemesi, kır lokantası ve aydınlatma gibi ek yatırım projeleri hayata geçiriliyor.

Projelerin hayata geçmesiyle yıllık ortalama 300 bin ziyaretçi ağırlayan şelalenin turizm potansiyelinin artması bekleniyor.

Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin bölgenin en çok ziyaret edilen tabiat parkları arasında bulunduğunu söyledi.

Bakanlıklarınca şelaleye bugüne kadar önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Başyiğit, ilave yatırımların ise ihale süreçlerinin tamamlanarak çalışmaların başladığını dile getirdi.

Yürütülen çalışmalar tamamlandığında Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin cazibesinin daha da artacağını belirten Başyiğit, "Burada yeni bir yaşam alanı oluşturuluyor. Yürüyüş yolu, aydınlatma gibi çalışmalarımız var. Gelecek yıl inşallah ziyaretçiler bu güzellikleri görmüş olacak." dedi.

Başyiğit, Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin kent ve ülke turizmine önemli katkı sunduğuna işaret ederek Bakanlığın ülke genelinde olduğu gibi burada da önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ettiğini kaydetti.

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