  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Eskişehir’in Erenköy Mahallesi Muhtarlığı tarafından Ramazan ayında 2 bin 500 pide ve 5 bin adet ekmek dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 11:51:18 -
Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Eskişehir’in Erenköy Mahallesi Muhtarlığı tarafından Ramazan ayında 2 bin 500 pide ve 5 bin adet ekmek dağıtıldı.


Erenköy Mahalle Muhtarlığı tarafından korona virüs sebebiyle 65 yaş üstü için başlatılan ekmek dağıtım çalışması Ramazan ayının gelmesiyle yoğunlaştı. Muhtar Osman Çalış ile azaları Ramazan ayının başlamasıyla kapı kapı dolaşarak, pide ve ekmek dağıtımını her gün gerçekleştiriyor. Mahallenin farklı noktalarında dağıtılan pide ve ekmeklerden vatandaşlar da memnun. Ramazan ayının başlamasıyla 2 bin 500 pide ile 5 binden fazla ekmek vatandaşların kapılarına kadar ulaştırıldı. Ekmek dağıtımı sırasında ayrıca vatandaşların isteklerini de dinleyen Muhtar Çalış, talepleri de yerine getirmek için çalışmalar yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı