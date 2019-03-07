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Eren ve Mert Turgut, siyah tişörtle anılacak

- MKE Ankaragücü Kulübü, trafik kazasında hayatını kaybeden 2 taraftarı için üzerinde isimleri yazılı 20 bin siyah tişört bastırdı - Kulüp başkanı Mehmet Yiğiner:"Antalya deplasmanından dönerken trafik kazası geçirerek yaşamını yitiren taraftarlarımız Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ı, Bursaspor maçında siyah tişörtle anacağız"

07 Mart 2019 Perşembe 15:56
Eren ve Mert Turgut, siyah tişörtle anılacak


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, trafik kazasında hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftarlar Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ı Spor Toto Süper Lig'de 9 Mart Cumartesi günü Bursaspor ile yapacakları maçta anacaklarını söyledi.

Başkan Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Antalya deplasmanından dönerken trafik kazası geçirerek yaşamını yitiren taraftarlarımız Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ı, Bursaspor maçında siyah tişörtle anacağız." dedi.

Üzerinde Mert ve Eren yazılı 20 bin siyah tişört bastırdıklarını ifade eden Yiğiner, şunları kaydetti:

"Tüm taraftarlara tişörtleri dağıtacağız. Ayrıca tüm tribünleri taraftarlar gruplarına açtık. Herkes maçı istediği tribünden izleyebilecek. Diğer kulüp taraftarlarını da misafir edeceğiz. Çünkü diğer kulüp taraftarlarının bu yönde talepleri oldu. Genç yaşta kaybettiğimiz kardeşlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ailelerine de gerekli desteği vereceğiz."

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçı sonrası taraftarları taşıyan otobüs, Afyonkarahisar'da kaza yapmış, kazada Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:56
  1. Bursaspor
  2. Futbol
  3. Mehmet Yiğiner
  4. MKE Ankaragücü
  5. SÜPERLİG
  6. tişört

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