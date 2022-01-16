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Aktüel Eren: Koşulsuz Kazakistan’ın yanındayız
Aktüel

Eren: Koşulsuz Kazakistan’ın yanındayız

YTB Başkanı Abdullah Eren, Kazakistan’da yıl başında başlayan ve şimdilerde yaşanan olaylar neticesinde Türkiye’de eğitim gören Kazak öğrenciler için moral buluşması düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 10:34:00 -
Eren: Koşulsuz Kazakistan’ın yanındayız

Resul Ekrem Şahan  Ankara

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’in de katıldığı kahvaltı programında konuşan Eren, şunları dile getirdi: “Son 15 gün içerisinde Kazakistan’da yaşanan süreçle alakalı size desteklerimizi göstermek istedik. Türkiye’de eğitimini alan öğrenciler ailelerinin, ülkelerinin dolayısıyla Kazakistan’ın emanetisiniz. Türkiye ile Kazakistan’ın arasındaki ilişkileri sizler geliştireceksiniz. Biz koşulsuz şartsız Kazakistan’ın ve istikrarın yanındayız. Kazak devletine Türkiye’nin sonsuz desteğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.” Olayların ilk etapta barışçıl olarak başlamasının ardından teröristlerin devreye girdiğini belirten Saparbekuly de, şunları anlattı:

Barış kılıflı terörizm

“2 güvenlikçinin kafasını kestiler. Bu normal bir yağmacının yapacağı iş değil. Ne yazık ki barışçıl başlayan gösteriler terör gruplarının eline geçti, evler basıldı, mağazalar yağmalandı. Cumhurbaşkanı Tokayev demokratik bir şekilde halkla görüşerek çözmeye çalıştı. ‘Hükümet istifa’ talebi üzerine hükümet istifasını sundu. Ama durmadılar. Bu olaylar bizim için büyük ders oldu. Başta Türk halkının ve Türk devletinin zor günlerde Kazakistan halkı ve devleti ile beraber olduğunu göstermesi bizim için önemliydi.”

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