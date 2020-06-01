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Spor

Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip

Alman ekibi Werder Bremen'in U-19 takımında forma giyen Eren Dinkçi için Juventus ve Inter devreye girdi. Ayrıca genç futbolcuya Almanya Milli Takımı'nı seçmesi için de teklif yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:40:00 -
Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip

Bu sezon Werder Bremen formasıyla 20 maça çıkan 22 gol atan ve 12 de asisti bulunan Eren Dinkçi'yi İtalyan kulüpleri izliyor.Hücum bölgesinde hem kenarlarda, hem de ileri uçta forma giyen ve gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Dinkçi'yi Juventus kadrosuna katmak istiyor. Almanya'dan Stuttgart, Hollanda'dan ise Feyenoord genç oyuncunun diğer talipleri.

Almanya'dan teklif aldı

18 yaşındaki futbolu için Almanya U-20 Milli Takımı'nın teknik direktörü Manuel Baum'un çok istekli olduğu ve genç futbolcunun Almanya'da forma giymesi için sürekli görüşme halinde olduğu öğrenildi.

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