Eren Derdiyok'un yeni adresi belli oldu! İmza an meselesi
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok'un Çin takımlarından Guangzhou ile anlaştığı belirtildi.20 Ocak 2019 Pazar 12:52
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan ve satış listesine koyulan Eren Derdiyok, sürpriz bir transfere imza atmak üzere...
Tecrübeli oyuncunun Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Çin ekibi, G.Saray'a 1.5 milyon Euro teklif etti.
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