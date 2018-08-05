Eren Derdiyok'a Süper Lig'den sürpriz talip
Galatasaray'da yeni sezonda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Eren Derdiyok ile Göztepe yakından ilgileniyor.05 Ağustos 2018 Pazar 11:30
Deniz Kadah ile forvet hattını güçlendiren Göztepe, bu bölgeye bir isim daha almayı hedefliyor.
Teknik direktör Bayram Bektaş'ın raporu doğrultusunda Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Eren Derdiyok'u listesine alan İzmir temsilcisi, önümüzdeki günlerde Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalacak.
Eren geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
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