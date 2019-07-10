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Eren Derdiyok resmen Göztepe’de

Göztepe, son olarak Galatasaray’da top koşturan Eren Derdiyok ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:38
Eren Derdiyok resmen Göztepe’de

Göztepe, son olarak Galatasaray’da top koşturan Eren Derdiyok ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Geçen sezon forvet bölgesinden istediği verimi alamayan Göztepe, bu sezon elini çabuk tuttu. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray’dan ayrılan Eren Derdiyok ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine İsviçre’de başlayan Eren, üç sezon Basel’de forma giydikten sonra Bayer Leverkusen’e transfer oldu. Alman temsilcisinde üç sezon oynayan Eren, bir sezon da Hoffenheim’de top koşturdu. Eren Derdiyok, 2013-2014 sezonunda yeniden Leverkusen’e döndü. 2014-2015 sezonunda ise Eren’in Türkiye macerası başladı. İki sezon boyunca Kasımpaşa’da forma giyen başarılı futbolcu, 2016-2017 sezonunda 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray’a transfer oldu ve geçen sezona kadar sarı-kırmızılı kulüpte forma giydi. Spor Toto Süper Lig’de 101 maçta görev alan 31 yaşındaki futbolcu, rakip filelere 35 gol göndermeyi başardı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:38
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