Eren Bülbül'ün annesinden sert tepki: Sakın yanıma gelmesinler!

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nde, şehit Eren Bülbül'ün Huzurkent'teki bir parka adının verilmesini içeren önergenin CHP, HDP ve Emek Partisi oylarıyla reddedilmesine tepkiler sürüyor.

Eren Bülbül'ün Trabzon'da yaşayan annesi Ayşe Bülbül, oğlunun isminin parka verilmesine karşı çıkan HDP ve CHP'lilere tepki göstererek, şunları söyledi: "HDP, CHP oğlumun adını yaşatmamak için mücadelelerini sürdürüyorlar.

Onlar mahcup olacakları yerde şehidin ismini vermeye karşı duruyorlar. Benim evladım 15 yaşında şehit oldu. Asker olmayı isterken onu şehit ettiler. Şehit edenler şimdi de adını yaşatmak isteyenlere karşı mücadele veriyorlar.

Oğlumun ismi Türkiye'de her yerde yaşatılıyor ama HDP ve yandaşı CHP yine sahneye çıkıp, teröre laf söyletmemek ve terör kurbanı olanların adını yaşatmamak için birliktelik yapıyorlar. Birleşen 6 parti sessiz kalıyor.

Bu olay beni derinden üzdü. Ramazan ayımızı zehir etti. O kişiler sakın benim yanıma gelmesinler. Yazıklar olsun, Bu mübarek günlerde bu olay canımı çok yaktı. Onlar evlat acısını bilmezler"

Kaynak: Sabah