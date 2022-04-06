Eren Bülbül'ün adına izin vermeyen HDP ve CHP'ye sert tepki! 'Buna karşı çıkmak alçaklıktır'

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Huzurkent Mahallesi'nde şehit Eren Bülbül'ün adının bir parka verilmesine engel olan HDP ve CHP'lilere tepki gösterdi. Kılavuz, " 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' sloganlarıyla yola çıkanlar, Mustafa Kemal’in kurduğu cumhuriyet yaşasın diye çocuk yaşında şehadete koşan Eren Bülbül’ün değil ihanetin adını kendilerine kalkan yapmışlardır." dedi.

Eren Bülbül'ün adının reddedilmesinin bir utanç vesikası olduğunu belirten MHP'li Kılavuz, " ’500 şehit olsa 500’ünün de adını bir parka mı vereceksiniz?’ diyerek kahraman şehitlerimize karşı alaycı tavırlar sergilemek, CHP ve HDP’nin bu ülkenin milli varlığına hazımsızlığını ortaya koyan çok açık ve net utanç vesikasıdır. Bu utanç vesikası CHP için ilk değildir." ifadelerini kullandı.

MHP'li Olcay Kılavuz, şöyle devam etti:

Ne hazindir ki CHP’nin bagajından bir kez daha PKK’nın siyasi uzantısı HDP çıkmış, CHP-HDP-PKK ittifakı bir kez daha gözler önüne serilmiş, CHP’nin istikameti kaybolmuş, iradesi HDP’ye pelesenk olmuş, kirli ittifakları yeniden deşifre edilmiştir.