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Eren Bülbül'ün adı tribüne verildi

Trabzonspor Kulübü, Medical Park Stadyumu'ndaki kale arkası tribününe "Şehit Eren Bülbül Tribünü" adını verdi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 23:37
Eren Bülbül'ün adı tribüne verildi

Trabzonspor Kulübü, Medical Park Stadyumu'ndaki kale arkası tribününe 2018-2019 sezonu için "Şehit Eren Bülbül Tribünü" adını verdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, genç yaşında gösterdiği büyük cesaret ve yüreklilikle vatan toprağını korurken şehit düşen Eren Bülbül'ün isminin ölümsüzleşmesi adına, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda bulunan kale arkası tribününe 2018-2019 sezonu için "Şehit Eren Bülbül Tribünü" adının verildiği belirtildi.

Açıklamada, kulüp basın sözcüsü Zeyyat Kafkas'ın şu ifadeleri yer aldı:

''Eren'imiz, evladımız, göz bebeğimiz bir yıl önce bugün vatan toprağını teröristlerden temizlemek için güvenlik güçlerimize yardım ederken genç yaşında şehit olmuştu. Yönetim Kurulu olarak bugün aldığımız kararla Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda bulunan kale arkası tribününe bu sezon için Eren Bülbül'ün ismini verdik. Trabzonspor Kulübü var olduğu müddetçe bu kahraman yavrumuz hafızalarda yaşayacak, ismi asla unutulmayacak. Biz Eren'e, Eren gibi yiğit evlatlarımıza, Mehmetçiğimize sonsuz minnet borçluyuz. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşmüştü.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 23:37
  1. Trabzonspor
  2. Şehit Eren Bülbül Tribünü
  3. Şehit Eren Bülbül

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