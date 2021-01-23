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Gündem Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu nedir? Eren-3 operasyonu son durum
Gündem

Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu nedir? Eren-3 operasyonu son durum

Eren-3 Operasyonu nedir? İçişleri Bakanlığı, 1040 personelin katılımıyla "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu’nun başlatıldığını bildirdi. Peki, Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu nedir? Eren-3 operasyonu son durum

Yeniakit Publisher
2021-01-23 10:29:00 -
Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu nedir? Eren-3 operasyonu son durum

İçişleri Bakanlığı, 1040 personelin katılımıyla "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı. Peki, Eren-3 operasyonu son durum nedir?

Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu nedir? Eren-3 operasyonu son durum

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki 11 Ocak'ta başlatılan "Eren Operasyonları" devam ediyor.

Bu kapsamda, Tendürek ve Lice'den sonra "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel tim, 1040 personel görev alıyor.

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