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Gündem "Eren-2 Narko Terör Tırpan-2"operasyonu! 16 şüpheli enselendi
Gündem

"Eren-2 Narko Terör Tırpan-2"operasyonu! 16 şüpheli enselendi

Diyarbakır'da geçen yıl 15 olayda ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesine ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik "Eren-2 Narko Terör Tırpan-2" operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 17:15:00 -
"Eren-2 Narko Terör Tırpan-2"operasyonu! 16 şüpheli enselendi

Diyarbakır'da geçen sene 15 olayda ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesine ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik "Eren-2 Narko Terör Tırpan-2" operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca narkoterörizmle mücadele çalışmaları kararlılıkla sürüyor.

Çalışmalar kapsamında 2020 yılında 15 olayda ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesinin sahibi olarak ticaretini yapan şüphelilerin kimlikleri aylar süren titiz çalışmalar sonucu tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla başlatılan "Eren-2 Narko Terör Tırpan-2" operasyonunda, Diyarbakır ve Lice ilçe merkezi ile Lice ilçesi Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde 26 ayrı adreste 16 şüpheli gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 200 gram toz esrar, 6 ruhsatsız av tüfeği, 137 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 3 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da 19 Ocak'ta başlatılan "Eren-2 Narko Terör Tırpan-1" operasyonunda, Diyarbakır ve Lice ilçesi merkezinde, Lice'nin Dibek, Yolçatı, Kutlu, Dallıca ve Araklı mahalleleri ile Hani ilçesinin Çağıl Mahallesi'nde 42 adreste 31 zanlı gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 2020 yılında 21 olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi olarak ticaretini yapan şüpheliler oldukları aylar süren titiz çalışmalar sonucu tespit edilmişti.

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