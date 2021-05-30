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Aktüel Eren-15 Operasyonu'nda şehit olan asker için Ağrı'da tören düzenlendi
Aktüel

Eren-15 Operasyonu'nda şehit olan asker için Ağrı'da tören düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş için Ağrı'da tören düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 10:48:00 -
Eren-15 Operasyonu'nda şehit olan asker için Ağrı'da tören düzenlendi

Ahmed-i Hani Havalimanı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Tören mangası tarafından askeri uçağa konulan Keleş'in naaşı, Ankara'ya uğurlandı.

Törene, Vali Osman Varol, 12. Mekanize Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral

Mehmet Çimen, Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve kurum

amirleri katıldı. 

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