Eren-15 Operasyonu'nda şehit olan asker için Ağrı'da tören düzenlendi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş için Ağrı'da tören düzenlendi.
Ahmed-i Hani Havalimanı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.
Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Tören mangası tarafından askeri uçağa konulan Keleş'in naaşı, Ankara'ya uğurlandı.
Törene, Vali Osman Varol, 12. Mekanize Tugay Komutanı Vekili Albay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral
Mehmet Çimen, Belediye Başkan Vekili Mehmet Özgül, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve kurum
amirleri katıldı.