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Aktüel

Erdoğan:"Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. Kamuya ait huzurevlerinde hayatlarını sürdüren 27 binin üzerindeki yaşlımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:18:33 -
Erdoğan:"Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. Kamuya ait huzurevlerinde hayatlarını sürdüren 27 binin üzerindeki yaşlımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz."
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Satılık 2013 model Peugeot 301

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