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Erdoğan'ndan Akıncı'ya tarihi uyarı! Çarpıcı sözler

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili söylediği skandal sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert bir uyarı geldi. 'Biz neyin mücadelesini veriyoruz, bu beyefendi neyin mücadelesini veriyor' diyen Erdoğan, 'yeri geldiğinde bizden gerekli cevabı alacaktır' ifadelerini kullandı.

13 Ekim 2019 Pazar 19:15
Erdoğan'ndan Akıncı'ya tarihi uyarı! Çarpıcı sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde, aralarında Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman'ın da bulunduğu gazete, televizyon ve ajansların yöneticileriyle bir araya geldi.

KKTCCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal sözleriyle ilgili bir soru üzerine Erdoğan çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu tamamiyle bir hadsizliktir, haddini bilmemektir. Şu an itibariyle KKTC'nin devlet olarak mücadelesini bizden başka veren var mı? Yok! Bizden başka mücadele veren olmadığı halde, öyle bir yere savruluyor ki, sabırla yeri geldiğinde bizlerden de gereken cevabı alacaktır.

Böyle bir tavırda, böyle bir açıklamada bulunamaz. Oturduğu makam, kendi gücüyle elde edilmiş bir makam değildir. O makam, Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüyle verilmiş bir makamdır.

Bunu niye söylüyorum? Çünkü "KKTC" diyen biziz. Bizden başka bunu diyen var mı? Yok! Ne diyorlar, "Kıbrıs" diyorlar. Biz neyin mücadelesini veriyoruz, bu beyefendi neyin mücadelesini veriyor. Eskilerin kalıntılarına oynuyor.

İnanıyorum ki, KKTC'deki soydaşlarımız ona da en kısa zamanda cevabını verecektir.

Akıncı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, operasyona açık bir destek belirtmediği gibi, Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu savunmuştu.

Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullandı.HABER7

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 19:15
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