Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili notun ardından sözlerini yarıda kesip kürsüden inen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Bolu Abant'ta düzenlenen Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, öğleden önce yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki konuşmasına denk gelen konuşmasını neden yarıda kestiğini "Konuşmamı malum zat da dinlesin diye yarı da kestim. Çünkü hak diyoruz, adalet diyoruz, kardeşlik diyoruz. Söylediklerimizi vatandaş da, devletin üst kademesi de dinleyecek" sözleriyle açıkladı. Erdoğan'la ilgili gelen notu gören Kılıçdaroğlu konuşmasını yarıda kesip kürsüden indi

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