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Siyaset Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'nu böyle dışladılar!
Siyaset

Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'nu böyle dışladılar!

Millet İttifakı ve türevleri, Saadet Partisi'ne hiçbir zaman saygı göstermedi, sadece oy alabilmek için sıcak davranmaya çalıştı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından sıcak mesajlar vermesiyle birlikte Millet İttifakı ve borazanları gerçek yüzünü göstermeye başladı. CHP yandaşı BirGün paçavrası, Karamollaoğlu hakkında kin dolu bir başlık attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 12:12:00 -
Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'nu böyle dışladılar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. 2 buçuk saat süren görüşmenin ardından iki cepheden de sıcak mesajlar geldi.

Saadet Partisi'ne bugüne dek sıcak davranan Millet İttifakı cephesi, söz konusu görüşmenin ardından hayal kırıklığına uğradı. Ayrıca Saadet Partisi'ne gösterilen yakınlığın saygı nedeniyle değil, oy nedeniyle olduğu da ortaya çıktı.

Millet İttifakı cephesi, Karamollaoğlu için dışlayıcı ifadeler kullanmaya başladı.

Millet İttifakı'nın borazanı, CHP yandaşı BirGün paçavrası, Karamollaoğlu hakkında, "Bizim mahalleden değil" anlamına gelen bir başlık attı.

Görüşmenin aktarıldığı haberde, "Temel Karamollaoğlu mahallesine konuştu" denildi.

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Yorumlar

Salihce

Temel Reis, Hasta ve yorgun Reis e no olamaz demiş. Yani şimdilik , Saadet ben yokum diyor!
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Neron11

Karamollaoğlunun yüzüne tükürseler vazgeçmez İslam düşmanlarıyla ortaklıktan ,onun derdi adam yerine konmak değil, babacanın derdi neyse onunkide aynı.
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