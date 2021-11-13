Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'nu böyle dışladılar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. 2 buçuk saat süren görüşmenin ardından iki cepheden de sıcak mesajlar geldi.

Saadet Partisi'ne bugüne dek sıcak davranan Millet İttifakı cephesi, söz konusu görüşmenin ardından hayal kırıklığına uğradı. Ayrıca Saadet Partisi'ne gösterilen yakınlığın saygı nedeniyle değil, oy nedeniyle olduğu da ortaya çıktı.

Millet İttifakı cephesi, Karamollaoğlu için dışlayıcı ifadeler kullanmaya başladı.

Millet İttifakı'nın borazanı, CHP yandaşı BirGün paçavrası, Karamollaoğlu hakkında, "Bizim mahalleden değil" anlamına gelen bir başlık attı.

Görüşmenin aktarıldığı haberde, "Temel Karamollaoğlu mahallesine konuştu" denildi.