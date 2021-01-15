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Dünya Erdoğan'la fotoğrafını gösteren Aliyev: İki gardaş!
Dünya

Erdoğan'la fotoğrafını gösteren Aliyev: İki gardaş!

Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa bölgesine ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana gördüğü afiş için 'İki gardaş' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 21:17:00 -

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' olarak nitelendirilen ve Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa bölgesini ziyaret etti. Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları dikkat çekti.

Aliyev'den Şuşa'ya ziyaret

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de Ermenistan ordusunun işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyon kapsamında Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa'yı 9 Kasım tarihinde işgalden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün "kültür başkenti" ilan ettiği Şuşa'yı ziyaret etti.

Erdoğan'la fotoğrafını gösterip 'iki gardaş' dedi

Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın cep telefonu ile kayıt ederek Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde aracı İlham Aliyev'in kullandığı görülüyor.

Aliyev görüntülerde, geçtikleri bölgenin Hocalı İli'nin Sığınak köyü olduğunu belirterek, yol kenarındaki binalardan birine asılan Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla bölgede yol yapımı gerçekleştiren Türk şirketinin flamasını gösteriyor.

İlham Aliyev, yolun diğer kenarında yer alan kendisi ile Erdoğan'ın fotoğrafını göstererek, "iki kardeş" ifadelerini kullanıyor.

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Yorumlar

yan profilden BURUN

Yan goruntuden burun nasil? tam da Fatih sultan Mehmed han benziyir
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