  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Erdoğan'la buluşması çok konuşulmuştu! Elon Musk’tan dünyayı şaşkına çeviren karar
Dünya

Erdoğan'la buluşması çok konuşulmuştu! Elon Musk’tan dünyayı şaşkına çeviren karar

Yeniakit Publisher
2023-09-20 13:30:00 - 2023-09-20 13:35:35
Erdoğan'la buluşması çok konuşulmuştu! Elon Musk’tan dünyayı şaşkına çeviren karar

Ünlü iş insanı Elon Musk'ın beyin çipi deneyleri yapan Neuralink şirketi, çok sayıda hayvanın ölümüne neden olan deneylerinin ardından şimdi de insanlar için onay aldı. Şirket beyin çipi deneyleri için felçli insanlar arıyor.

Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink, ilk insan deneyi için hasta alımına başlamak üzere bağımsız bir inceleme kurulundan onay aldığını açıkladı.

Şirket, deneysel cihazını altı yıllık bir çalışmada test etmek için felçli insanlar arıyor. Neuralink, beyin sinyallerini toplayıp analiz edebilen bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) geliştiren birkaç şirketten biri.

Uzmanlar etik endişeler içerisinde

Ancak Musk'ın, insanların yapay zekaya ayak uydurmasına yardımcı olmak için her şeyi kapsayan bir beyin bilgisayarı geliştirme vaatleri şüphe uyandırdı ve nörobilimciler ve diğer uzmanlar arasında etik endişelere yol açtı.

Geçen yıl, Gıda ve İlaç İdaresi şirketin insan deneylerini hızlandırmak için yaptığı talebi reddetti, ancak Mayıs ayında Neuralink'i bir cihazın klinik çalışmalar için kullanılmasına izin veren bir araştırma cihazı muafiyeti (IDE) için onayladı.

Şirket kuadriplejisi olan hastalar arıyor

Neuralink, dikey omurilik yaralanması veya ALS nedeniyle kuadriplejisi olan hastalar aradığını söylüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katılımcılara, sadece düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmelerini sağlamak amacıyla, beynin hareketi kontrol eden bir bölgesine tescilli bir robot kullanılarak cerrahi olarak bir BCI implante edilecek. Yapılan açıklamaya göre çalışma, teknolojinin güvenliğini ve işlevselliğini değerlendirecek.

Hayvan ölümü soruşturmaları açılmıştı

Şirketin eski çalışanları hayvanlar üzerinde yapılan deneyler hakkında, cihazın domuzlara yanlış pozisyonda yerleştirildiğini ve bunun da hayvanların ölümüne neden olduğunu söyledi.

İddialar, Tarım Bakanlığı'nın hayvan istismarı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın biyolojik tehlikeli maddelerin eyalet sınırları ötesinde yanlış kullanımı ile ilgili soruşturmaları da dahil olmak üzere çeşitli soruşturmaları tetikledi.

Şirket, denemenin ne zaman ve nerede yapılacağı ya da kaç katılımcıyı kapsayacağı konusuna açıklık getirmedi. Cihazın insan kullanımı için güvenli olduğu kanıtlanırsa, deneme dışındaki hastalar için onaylanması yine de yıllar alabileceği kaydedildi.

Türkiye'de o tarihte çok ama çok büyük felaket yaşanacak! Ah vah ettiren uyarı geldi! Fazla zamanımız yok
Türkiye'de o tarihte çok ama çok büyük felaket yaşanacak! Ah vah ettiren uyarı geldi! Fazla zamanımız yok

Gündem

Türkiye'de o tarihte çok ama çok büyük felaket yaşanacak! Ah vah ettiren uyarı geldi! Fazla zamanımız yok


Özel halk otobüslerinde ücretsiz biniş kalkıyor mu! Flaş açıklama az önce geldi
Özel halk otobüslerinde ücretsiz biniş kalkıyor mu! Flaş açıklama az önce geldi

Gündem

Özel halk otobüslerinde ücretsiz biniş kalkıyor mu! Flaş açıklama az önce geldi


Ahmet Hakan, ona tam 1000 dolar bayılmış! Erdoğan detayı dikkat çekti
Ahmet Hakan, ona tam 1000 dolar bayılmış! Erdoğan detayı dikkat çekti

Medya

Ahmet Hakan, ona tam 1000 dolar bayılmış! Erdoğan detayı dikkat çekti


Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu
Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Gündem

Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu


Kimse onun gibi net olamadı! Baktı olmadı, tak diye istifa etti
Kimse onun gibi net olamadı! Baktı olmadı, tak diye istifa etti

Medya

Kimse onun gibi net olamadı! Baktı olmadı, tak diye istifa etti


Abdulkadir Selvi açık açık uyardı! Yer yerinden oynayacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Abdulkadir Selvi açık açık uyardı! Yer yerinden oynayacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Medya

Abdulkadir Selvi açık açık uyardı! Yer yerinden oynayacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu


Sezen Aksu'dan flaş "AK Parti" kararı! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Sezen Aksu'dan flaş "AK Parti" kararı! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Gündem

Sezen Aksu'dan flaş "AK Parti" kararı! Bunu hiç kimse beklemiyordu


 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23