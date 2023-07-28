  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'ın ziyareti sonrası flaş gelişme! Türkiye ile BAE'den ortak adım
Gündem

Erdoğan'ın ziyareti sonrası flaş gelişme! Türkiye ile BAE'den ortak adım

Yeniakit Publisher
2023-07-28 19:09:00 - 2023-07-28 19:15:58
Erdoğan'ın ziyareti sonrası flaş gelişme! Türkiye ile BAE'den ortak adım

Türkiye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında ziyaret ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele iradesinin uluslararası ölçeğe taşınması konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında resmi ziyarette bulunduğu BAE ile ilişkilerin yeni bir döneme girdiği belirtildi.

Yeni dönemde ekonomi, savunma sanayii, teknoloji ve enerji gibi alanların yanı sıra sosyal politikalar konusunda da işbirliği ve ortak hareket imkanlarının gündeme gelmesinin beklendiği kaydedildi.

Aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Şeyha Meryem Şamsa Bint Hamdan'ın yaptığı görüşmenin, sosyal politikalar konusundaki ortak hareket iradesinin ilk adımını oluşturduğu bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Emine Erdoğan'ın Türkiye'de sosyal hizmetler alanında yapılan pek çok önemli projeyi gündeme getirmesi, BAE makamlarını harekete geçirdi. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen BAE Devlet Bakanı ve Toplum Kalkınma İdaresi Genel Direktörü Hessa Bint Essa Buhumaid, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Göktaş'ın kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik örnek projeler konusunda bilgi paylaştığı görüşmede ailenin korunması başlığında nelerin yapılabileceği de ele alındı. İki bakan aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele iradesinin uluslararası ölçeğe taşınması konusunda mutabık kaldı."

BAE'den Türkiye kararı! İstanbul'a gelecekler
BAE'den Türkiye kararı! İstanbul'a gelecekler

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAE'den Türkiye kararı! İstanbul'a gelecekler

Türkiye'den BAE devi ile sürpriz anlaşma! Öyle ki: Elektrikli demir yolu projesi için milyonlarca sterlin gelir...
Türkiye'den BAE devi ile sürpriz anlaşma! Öyle ki: Elektrikli demir yolu projesi için milyonlarca sterlin gelir...

Ekonomi

Türkiye'den BAE devi ile sürpriz anlaşma! Öyle ki: Elektrikli demir yolu projesi için milyonlarca sterlin gelir...

BAE Türkiye kararı için resmen başladı! Flaş karar detayları: Türkiye'ye 100 bin istihdam müjdesi
BAE Türkiye kararı için resmen başladı! Flaş karar detayları: Türkiye'ye 100 bin istihdam müjdesi

Ekonomi

BAE Türkiye kararı için resmen başladı! Flaş karar detayları: Türkiye'ye 100 bin istihdam müjdesi

Katar, Suudi Arabistan, BAE, Mısır gibi birçok ülke Nijer'deki darbeyi kınadı! Kritik gelişme sonrası adım atıldı
Katar, Suudi Arabistan, BAE, Mısır gibi birçok ülke Nijer'deki darbeyi kınadı! Kritik gelişme sonrası adım atıldı

Dünya

Katar, Suudi Arabistan, BAE, Mısır gibi birçok ülke Nijer'deki darbeyi kınadı! Kritik gelişme sonrası adım atıldı

Birleşik Arap Emirlikleri 2022'de en fazla seçilen ülke oldu! İlan etti: BAE'yi seçmeye başladılar! İşte rakamlar
Birleşik Arap Emirlikleri 2022'de en fazla seçilen ülke oldu! İlan etti: BAE'yi seçmeye başladılar! İşte rakamlar

Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri 2022'de en fazla seçilen ülke oldu! İlan etti: BAE'yi seçmeye başladılar! İşte rakamlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23