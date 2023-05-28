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Gündem Erdoğan’ın zaferine Davudoğlu ne tepki verdi
Gündem

Erdoğan’ın zaferine Davudoğlu ne tepki verdi

Yeniakit Publisher
2023-05-28 22:05:00 -
Erdoğan’ın zaferine Davudoğlu ne tepki verdi

Ahmet Davutoğlu, seçim sonuçlarından sonra ilk açıklamayı yaptı: “Hayırlı uğurlu olsun.”

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: “Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyük bir demokratik olgunlukla seçime yüksek katılım gösteren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. YSK tarafından kesin sonuçlar açıklandıktan sonra, kapsamlı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağım.”

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