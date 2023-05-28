Erdoğan’ın zaferine Davudoğlu ne tepki verdi
Ahmet Davutoğlu, seçim sonuçlarından sonra ilk açıklamayı yaptı: “Hayırlı uğurlu olsun.”
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: “Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Büyük bir demokratik olgunlukla seçime yüksek katılım gösteren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. YSK tarafından kesin sonuçlar açıklandıktan sonra, kapsamlı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağım.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Siyaset
Putin Erdoğan'ı aradı! Rus lider söze bakın nasıl başladı