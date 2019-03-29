Erdoğan'ın yoğun seçim mesaisi Fatih Portakal'a battı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da 8 miting gerçekleştirmesi Fatih Portakal'ı rahatsız etti. Portakal yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan #İstanbul'da 8 yerde konuşacak. Konuşuyor. Her yerde aynı sözler. Haber kanalları hep kendisini veriyor. Aslında seçmeninin zaplayıp kanal değiştirmesine neden olabilir bu durum. Soru şu: İstanbul zorda mı ki üst üste mitingler yapılıyor?" yorumunu yaptı.

FOX haber spikeri Fatih Portakal'ın geçtiğimiz günlerde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarını benimsemeyen, eleştiren biriyim. Çünkü kendime göre nedemlerim var. Ama seçim performansını takdir etmemek mümkün değil. Bugün 3 yerde konuştu. Rakipleri ise ortalıklarda görünmüyor. Sonuçları çantada keklik görüyorlar demek ki." ifadelerini kullanmasının ardından Başkan Erdoğan'ı İstanbul mitingleri üzerinden eleştirmesi vatandaşların tepkisini çekti.