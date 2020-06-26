“Erdoğan’ın yanında mısınız?” sorusuna Arınç’tan olay cevap: Biz olmasaydık...

Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'le 40 programına konuk oldu.

“Erdoğan'ın yanında mısınız yoksa karşısında mısınız?” sorusuna cevap veren Arınç, Erdoğan’ın ‘kesinlikle yanında olduğunu’ belirterek şunları söyledi:

“Ne kadar yanındaysam o kadar yanındayım. Ben siyasette kendi başarımla geldim. Erdoğan başımızda olmasaydı başarılı olamazdık. Biz olmasaydık o da eksik kalırdı. Aramızdan gidenler olabilir bu yaşanmıştır. Bu işin doğasında var.”