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Siyaset

“Erdoğan’ın yanında mısınız?” sorusuna Arınç’tan olay cevap: Biz olmasaydık...

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, “Erdoğan başımızda olmasaydı başarılı olamazdık. Biz olmasaydık o da eksik kalırdı” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:01:00 -
“Erdoğan’ın yanında mısınız?” sorusuna Arınç’tan olay cevap: Biz olmasaydık...

Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'le 40 programına konuk oldu.

Erdoğan'ın yanında mısınız yoksa karşısında mısınız?” sorusuna cevap veren Arınç, Erdoğan’ın ‘kesinlikle yanında olduğunu’ belirterek şunları söyledi:

Ne kadar yanındaysam o kadar yanındayım. Ben siyasette kendi başarımla geldim. Erdoğan başımızda olmasaydı başarılı olamazdık. Biz olmasaydık o da eksik kalırdı. Aramızdan gidenler olabilir bu yaşanmıştır. Bu işin doğasında var.

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Yorumlar

Şuayip oğuz

BAZEN GÖLGE OLUYORSUNUZ
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Millet

Barınç sen olmasa idin Reis eksik kalmaz, daha da güzel olurdu.
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