Erdoğan'ın tavsiyesi de işte buydu! Kalp krizi geçiren doktor 'vefa' için eski hastanesinde kaldı

Otomobilinde seyir halindeyken yaşadığı göğüs ağrısı sebebi ile kalp krizi geçirdiğini anlayıp, aracı ile görev yaptığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine ulaşan Dahiliye uzmanı Dr. Güngör Sitar, ameliyattan çıktıktan sonra, istifa dilekçesini iptal ettiğini ve görev yerinde devam edeceğini söyledi.

Dahiliye uzmanı Dr. Güngör Sitar, 25 Mart'ta kalp krizi geçirdi.

Dr. Sitar'ın, aracı ile çalıştığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin (EAH) ek binasındaki mesaisine giderken aniden göğsü ağrımaya başladı. Tecrübeli hekim, kalp krizi geçirdiğini anlayıp yolunu değiştirdi ve kendi çabaları ile ana binanın aciline gitti.

Başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu

Güvenlik görevlilerinin dikkatini çekebilmek için kullandığı aracı ambulans giriş yolunun ortasına park etti, aracından indi, ancak birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. Yardıma koşan güvenlik görevlilerine, "Burada hekimim, sanırım kalp krizi geçiriyorum" diyebildi ve birkaç saniye sonra bilincini kaybetti. Acil kırmızı alanda kalp masajına başlandı ve o şekilde anjiyo ünitesine nakledildi. Burada pıhtı sonucu tıkanan damarına stent takıldı, yoğun bakıma alındı.

Dr. Güngör Sitar, başarılı bir bypass ameliyatı neticesinde kalp krizini atlatarak, sağlığına kavuştu.

'Uyanır uyanmaz istifa dilekçemi sordum'

Kalp krizi geçirdiği gün, İlhan Varank EAH'deki son mesai haftası olduğunu belirten Dr. Sitar, başka bir hastaneden iş teklifi aldığı için ayrılma dilekçesi verdiğini ancak yaşadığı bu tecrübeden sonra kendisini ameliyat eden ekip arkadaşlarıyla kalmak istediğini bir kez daha anladığını belirterek, istifasından vazgeçti:

Dr. Sitar, şunları söyledi:

Başka bir hastaneden teklif almıştım. Oraya başlamama 1 hafta kalmıştı. Arkadaşlarıma veda edip gitmek gerçekten zor geliyordu. Böyle bir süreç olunca da, aklıma ilk olarak burada kalmayı istediğim geldi. Hatta ilk uyandığımda eşime, kardeşime, istifa dilekçemi geri alıp almadıklarını sordum. Sağ olsunlar onlar ilgilenmişler. Hastanemde kaldım, gideceğim hastanedeki yöneticiler de anlayış gösterdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da doktorlara "devlete kalın" çağrısında bulunmuştu.