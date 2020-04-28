  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçilmişti! ABD'den Türkiye açıklaması geldi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı yardımlardan dolayı bir teşekkür mesajı yayımladı.

2020-04-28 11:22:00 -
Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçilmişti! ABD'den Türkiye açıklaması geldi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, "ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye'ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi yardımına ilişkin teşekkür mesajı yayınladı.

Büyükelçi, "Amerikan hükümeti adına Türk hükümeti ve Türk halkına cömert bağışları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı