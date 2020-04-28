Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçilmişti! ABD'den Türkiye açıklaması geldi
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı yardımlardan dolayı bir teşekkür mesajı yayımladı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, "ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye'ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum" dedi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, Türkiye'nin ABD'ye tıbbi yardımına ilişkin teşekkür mesajı yayınladı.
Büyükelçi, "Amerikan hükümeti adına Türk hükümeti ve Türk halkına cömert bağışları için teşekkür ediyoruz" dedi.