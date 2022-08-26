Erdoğan'ın sözleri yeniden gündem oldu! "Ben imam hatip okulu mezunu bir Başbakanım"

Ortalıkta "şarkıcıyım" diye dolanan Gülşen, haddini ve boyunu aşarak İmam Hatip’lilere hakaret etti.

Kamuoyunun tepkisini çeken şarkıcı bozuntusu dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ben imam hatip okulu mezunu bir Başbakanım"

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

O görüntülerde partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Erdoğan "Ben imam hatip okulu mezunu bir Başbakanım" ifadelerini kullanarak yaşanılan sıkıntıları anlatıyor.