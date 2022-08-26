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Gündem Erdoğan'ın sözleri yeniden gündem oldu! "Ben imam hatip okulu mezunu bir Başbakanım"
Gündem

Erdoğan'ın sözleri yeniden gündem oldu! "Ben imam hatip okulu mezunu bir Başbakanım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde partisinin grup toplantısında yaptığı "Ben imam hatip okulu mezunu bir Başbakanım" açıklaması yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 10:16:00 - 2022-08-26 10:25:04

Ortalıkta "şarkıcıyım" diye dolanan Gülşen, haddini ve boyunu aşarak İmam Hatip’lilere hakaret etti.

Kamuoyunun tepkisini çeken şarkıcı bozuntusu dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ben imam hatip okulu mezunu bir Başbakanım"

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

O görüntülerde partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Erdoğan "Ben imam hatip okulu mezunu bir Başbakanım" ifadelerini kullanarak yaşanılan sıkıntıları anlatıyor.

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