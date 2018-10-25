Erdoğan'ın sözleri Rus basınında! 'Tüm kartlar açıldı'

Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a 'Talimatı kim verdi? Neden konsolosluk binası onca gün soruşturmaya kapalı tutuldu? Kaşıkçı'nın cesedi nerede?' gibi sorular yönelttiğini aktaran Kommersant, ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad'ın cinayete ilişkin açıklamalarından tatmin olmadığını açıklamasının hemen ardından CIA Başkanı Gina Haspel'in Türkiye'ye gittiğinin altını çizdi.

"Erdoğan tüm kartları açtı"

Gazeta.ru, Erdoğan'ın cinayetin planlı olduğuna dair görüşünü öne çıkardı.

Riyad'ın açıklamasının Cumhurbaşkanı'nı tatmin etmediğine dikkat çeken Gazeta.ru, "Erdoğan, tüm kartlarını açtı" vurgusu yaptı.

"Zanlıları İstanbul'da yargılamayı teklif etti"

Resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta, Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a zanlıları İstanbul'da yargılamayı teklif etmesini ön planda gördü.

"Türk istihbaratının verilerine dayanan Türk liderin sözlerine göre Kaşıkçı cinayeti spontan değil, iyi planlanmış bir cinayet" diye yazan Rossiyskaya Gazeta, haberinde Kaşıkçı'nın dublörünün fotoğrafını kullanarak ayakkabıların farklı olduğuna dikkat çekti.

"Cinayet küresel önem taşıyor"

Lenta.ru haber sitesi, Erdoğan'ın cinayetin titizlikle planlandığını söylediğini yazdı.

Haberde, "Erdoğan'a göre Suudi hükümetinin tüm suçluları cezalandırması ve katilin suç ortaklarının kimliklerini açıklaması gerekiyor. Erdoğan, bu cinayetin küresel önem taşıdığının altını çizdi" dendi.

"Türkiye soruşturmanın detaylarını gizlemeyecek"

RBK Daily, Türkiye'nin cinayetin soruşturmasının detaylarını gizlemeyeceğini okurlarına aktardı. Gazete, cinayetin sorumlusu olarak istihbarat çalışanlarının gösterilmesi halinde bunun Türkiye ve uluslararası kamuoyunu tatmin etmeyeceğinin altını çizdi.

"Aynı gün Suudi Arabistan'dan 3 grup Türkiye'ye girdi"

Komsomolskaya Pravda, Erdoğan'ın Suudi gazetecinin önceden yapılan bir planla cinayete kurban gittiğine ilişkin sözlerini haberin başlığından verdi. Haberde, Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre The Washington Post yazarının İstanbul'da kaybolduğu gün Suudi Arabistan'dan üç grubun ülkeye girdiğine dikkat çekildi.