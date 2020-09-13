Erdoğan'ın sözleri Fransa'yı salladı! Feryadı bastılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bizim sorunumuz Türk milletiyle değil Erdoğan’la” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a verdiği yanıt dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.

"Türk milleti ile uğraşmayın”

Macron geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" ifadelerini kullanmıştı.

Dünkü konuşmasında Macron’a ağzının payını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa’yaTürk milletiyle uğraşmaması uyarısında bulundu.

Erdoğan’ın Macron’a cevabı gündem oldu

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 12 Eylül darbesinin 40. yılı nedeniyle düzenlenen 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz’de provokatif hamlelerde bulunan Yunanistan’ı yanlıştan dönülmesi konusunda ikaz etti.

Macron’un kendisi hakkında sarfettiği sözlere de yanıt veren Erdoğan "Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak" ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde de AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı’nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Macron senin zaten süren az kaldı, gidicisin" dedi.

Erdoğan’ın Macron’u yerin dibine sokan açıklamaları Fransız ve Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı.

Fransız medyası: Erdoğan’dan Macron'a tehdit

Fransız medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını şu ifadelerle duyurdu;

Le Figaro: Akdeniz'de gerginlik, Erdoğan, Macron’u “senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak” diye uyardı.

LCI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron'u uyardı: "Türkiye ile tartışmayın"

Le Monde gazetesi: “Erdoğan, Macron'u tehdit etti: "Türkiye ile kavga aramayın"”

LCI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron'u uyardı: "Türkiye ile tartışmayın"

Bfm Tv: Erdoğan Macron’u Türkiye ile kavga etmemeye çağırdı.

Le Telegramme: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron'u "Türkiye ile tartışmaması" konusunda uyardı.

LCI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron'u uyardı: "Türkiye ile tartışmayın"

Ouest France: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Lübnan'da sömürgecilikle suçladı.

Yunan medyası: Erdoğan Yunanistan'a meydan okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarını yakından takip eden Yunan medyası Erdoğan’ın Fransa ve Yunanistan’a uyarılarını manşetlere taşıyarak “Macron’u tehdit etti” başlıklarını attı.

Erdoğan’ın açıklamalarının Yunan medyasında şu şekilde verildi;

News 247: Erdoğan'ın yeni tehditleri: "Adalarda dolaşmayın. Uzun vadede sorun yaşarsınız"

Capital: Erdoğan, Macron'u tehdit etti: "Türkiye'ye karışmayın yoksa benimle kişisel bir sorununuz olacak"

Protothema: Erdoğan Yunanistan'a meydan okudu "Adalarda dolaşmayın"

Tovima: Erdoğan Macron’a yönelik tehditlerde bulundu, Yunanistan’ın yanlış yolu izlediğini söyledi.

Skai: Erdoğan'dan kışkırtıcı açıklamalar, Macron’u tehdit etti

Kathimerini: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a yönelik yeni tehditler savurdu