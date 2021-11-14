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Siyaset Erdoğan'ın sesinden Çanakkale türküsü
Siyaset

Erdoğan'ın sesinden Çanakkale türküsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için gittiği Çanakkale’de “Çanakkale içinde vurdular beni” türküsünü seslendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:44:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,dün Çanakkale Biga'daki toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan daha sonra Troya müzesinde yapılan “Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli” Gala gösterisine katıldı. Erdoğan burada “Çanakkale içinde vurdular beni” türküsünü seslendirdi.

O anlara ilişkin görüntüleri AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından paylaştı.

Turan “#Çanakkale içinde vurdular beni… Tüm hemşehrilerimiz adına sonsuz teşekkürler Sn. Cumhurbaşkanım @RTErdogan” ifadelerini kullandı

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