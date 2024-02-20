  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'ın savcıya 'döner' esprisi herkesi güldürdü
Gündem

Erdoğan'ın savcıya 'döner' esprisi herkesi güldürdü

Yeniakit Publisher
2024-02-20 20:26:00 - 2024-02-20 20:30:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt'a atanan savcıya söyledikleri salondakileri güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 12. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı.

Törende önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bayburt'a atanan savcıya söyledikleri tebessüm ettirdi.

Savcıya dönerek şehrin dönerini övüp 'tartışılmazdır' diyen Erdoğan'ın sözleri salondakileri güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 yıl önceki kartviziti ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 yıl önceki kartviziti ortaya çıktı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 yıl önceki kartviziti ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan dev müjdeyi duyurdu
Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan dev müjdeyi duyurdu

Gündem

Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan dev müjdeyi duyurdu

Erdoğan davet etti: Türkiye'ye geliyor
Erdoğan davet etti: Türkiye'ye geliyor

Gündem

Erdoğan davet etti: Türkiye'ye geliyor

Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva ile görüştü
Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva ile görüştü

Gündem

Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva ile görüştü

ABD basını Erdoğan'ın başarısına dikkat çekti! 'Beyaz Saray Türkiye'ye boyun eğdi'
ABD basını Erdoğan'ın başarısına dikkat çekti! 'Beyaz Saray Türkiye'ye boyun eğdi'

Gündem

ABD basını Erdoğan'ın başarısına dikkat çekti! 'Beyaz Saray Türkiye'ye boyun eğdi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıda gereken reformlar yapılıyor ve yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıda gereken reformlar yapılıyor ve yapılacak

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıda gereken reformlar yapılıyor ve yapılacak

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23