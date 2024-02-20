Erdoğan'ın savcıya 'döner' esprisi herkesi güldürdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt'a atanan savcıya söyledikleri salondakileri güldürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 12. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı.
Törende önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bayburt'a atanan savcıya söyledikleri tebessüm ettirdi.
Savcıya dönerek şehrin dönerini övüp 'tartışılmazdır' diyen Erdoğan'ın sözleri salondakileri güldürdü.