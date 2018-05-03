'Erdoğan'ın rakibi o olursa hunharca gülerim!'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erken bir tarihe alınmasıyla hazırlıksız yakalanan CHP hala aday çıkaramadı. Yarın adayını açıklaması beklenen partinin öne çıkan isimleri üzerine değerlendirmeler sürüyor.

Gazeteci Süleyman Özışık, CHP'nin adayı olması beklenen 4 ismi değerlendirdi. İşte Özışık'ın yazısının ilgili bölümleri:

"(...) Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen, Abdullatif Şener ve İlhan Kesici...

Herhalde, "Ooooo piti piti, karamela sepeti" diyecek ve parmak kimi gösterirse onu tercih edecek.

Peki seçilecek adayların Erdoğan karşısında bir şansı olabilir mi? Gelin isim isim giderek bu durumu biraz tartışalım.

Yılmaz Büyükerşen:

İyi isim, hoş isim. Eskişehir'deki çalışmalarıyla iyi puan toplayan ve toplumun pek çok kesiminin sempatik bulduğu bir isim...

En büyük handikabı, yaşının ilerlemiş olması. Önümüzdeki Kasım ayında 82 yaşına adım atacak.

Yani bu yaştaki birinin, genç ve dinamik Türkiye'yi en üst düzey makamda temsil etmesi ne kadar doğru olur, orasını bilemem. Ama bildiğim bir şey var.

Kazanma ihtimali yok ama hadi bir an için kazandı diyelim.

Bakın, yazın bir kenara...

Sol cenah, Başbakanlığı döneminde merhum Bülent Ecevit'e ne yaptıysa, Büyükerşen'e de aynısını yapar.

Hatırlayın o günleri!

Hastaneye yatırdıkları Ecevit'in akıl sağlığını kaybettiğini, yatağında altına kaçırdığını söyleyerek DSP'yi parçalayan ve merhumu koltuktan indirmişlerdi.

İlhan Kesici:

Kesici kaliteli bir isim. Ama Erdoğan'ın rakibi olacak bir isim değil.

Hatırlayın, ikili daha önce de karşı karşıya gelmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışmışlardı. Daha o dönemde, ismi henüz duyulmayan Erdoğan'ın karşısında yenilgi taşıyan Kesici'nin bugün kazanma ihtimali milyonda bir ihtimal bile değil.

Muharrem İnce:

CHP'nin göstereceği en mantıklı aday lakin onun da fazla şansı olduğunu sanmıyorum. Seçimlerde 8 yenilgi yaşayan Kılıçdaroğlu'na karşı kurultayda açık ara kaybeden birinin Erdoğan'ı yenmesini beklemek...

Mümkün mü?

Ve Abdüllatif Şener:

AK Parti'nin çöplüğünü karıştırmaktan bir türlü vazgeçmeyen CHP şayet bunu bir kez daha tekrarlarsa, tarihi bir hezimet yaşar. Abdullatif Şener, AK Parti'den ayrıldıktan sonra parti kuran ama sıfırı tüketen bir isim. Yani, bağımsız aday olduğu memleketi Sivas'ta dahi yüz bin oy alamayan adam mı Erdoğan'a yenilgi tattıracak?

Vallahi buna hunharca, canice gülerim!"