  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'ın posterini yakan şahıs yakalandı
Gündem

Erdoğan'ın posterini yakan şahıs yakalandı

Ankara'da trafo binasının üzerindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini yakan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 20:46:00 -
Erdoğan'ın posterini yakan şahıs yakalandı

Ankara'da trafo binasının üzerindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini yakan Halis B. (26), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, trafo binasının dış cephesinde çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakmak isteyen Halis B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında, AK Parti İl Başkanlığı tarafından reklam amaçlı trafo merkezi üzerine kaplanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin zarar gördüğü görüldü. Gözaltına alınan Halis B., Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yakmak istediğini itiraf etti. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMETEM) tedavi gördüğünü belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show’a büyük şok! TRT’nin dizisi noktayı koydu
Medya

İbo Show’a büyük şok! TRT’nin dizisi noktayı koydu

6 Şubat 2021 reyting sonuçlarına göre Star TV’de yayınlanan İbo Show büyük bir hüsrana uğradı. Reyting çekişmesinde TRT’nin sevilen dizisi h..
Okul müdürü taşı gediğine oturttu! Boğaziçi provokatörleri kudurdu
Gündem

Okul müdürü taşı gediğine oturttu! Boğaziçi provokatörleri kudurdu

Boğaziçi Üniversitesi'nde çoğunluğu öğrenci olmayan kişilerin provokatif eylemleri sonucu başlayan olaylar büyüyor. Konuyla ilgili Tekirdağ'..
İYİ Partili ismin FETÖ sevdası! Takip etmeyi bırakamadı
Siyaset

İYİ Partili ismin FETÖ sevdası! Takip etmeyi bırakamadı

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun, terörist elebaşı Fetullah Gülen'i sosyal medya hesabından takip etmeyi sürdürdüğü ortaya çık..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay