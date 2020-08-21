Erdoğan’ın müjdesinden önce bomba detay! Heyecanlandıran fotoğraf ortaya çıktı

Türkiye Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Tüm engelleme çalışmalarına rağmen dik duran Türkiye, bölgedeki hakimiyetini bir kez daha kanıtladı. Özellikle Yunanistan ve hamileri Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de engellemeye çalışırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koordinesinde Karadeniz’de de aktif sondaj faaliyetleri başlatılarak adeta meydan okundu.

Geçtiğimiz gün fabrika açılış töreninde Türkiye’nin sondaj faaliyetleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü bir müjde vereceklerini duyurdu. Söz konusu müjdenin, Karadeniz’de bulunan bir doğal gaz rezervi olduğu iddiaları ortaya atıldı.

İddiaları doğrulayan bir görsel de ortaya çıktı. İddiaya göre, Karadeniz’de faaliyet yürüten Fatih sondaj gemisine canlı yayın aracı indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeyi açıklayacağı esnada, Fatih sondaj gemisinden canlı yayın bağlantısı yapılabileceği belirtiliyor.