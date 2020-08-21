  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan’ın müjdesinden önce bomba detay! Heyecanlandıran fotoğraf ortaya çıktı
Gündem

Erdoğan’ın müjdesinden önce bomba detay! Heyecanlandıran fotoğraf ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıklayacağı müjde öncesi, Karadeniz’de faaliyet yürüten Fatih sondaj gemisine canlı yayın aracı indirildiği iddia edildi. Olaya ait olduğu ileri sürülen bir fotoğraf ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:32:00 - 2020-08-21 10:47:44
Erdoğan’ın müjdesinden önce bomba detay! Heyecanlandıran fotoğraf ortaya çıktı

Türkiye Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Tüm engelleme çalışmalarına rağmen dik duran Türkiye, bölgedeki hakimiyetini bir kez daha kanıtladı. Özellikle Yunanistan ve hamileri Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de engellemeye çalışırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koordinesinde Karadeniz’de de aktif sondaj faaliyetleri başlatılarak adeta meydan okundu.

Geçtiğimiz gün fabrika açılış töreninde Türkiye’nin sondaj faaliyetleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü bir müjde vereceklerini duyurdu. Söz konusu müjdenin, Karadeniz’de bulunan bir doğal gaz rezervi olduğu iddiaları ortaya atıldı.

İddiaları doğrulayan bir görsel de ortaya çıktı. İddiaya göre, Karadeniz’de faaliyet yürüten Fatih sondaj gemisine canlı yayın aracı indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeyi açıklayacağı esnada, Fatih sondaj gemisinden canlı yayın bağlantısı yapılabileceği belirtiliyor.

Erdoğan’ın müjdesine dair Perinçek’ten bomba iddia: Ben 2 gündür...
Erdoğan’ın müjdesine dair Perinçek’ten bomba iddia: Ben 2 gündür...

Gündem

Erdoğan’ın müjdesine dair Perinçek’ten bomba iddia: Ben 2 gündür...

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan "müjde" açıklaması

Siyaset

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan "müjde" açıklaması

Süleyman Soylu’nun o fotoğrafı geldi" target="_blank">
Erdoğan ‘müjde var’ dedi, akıllara Süleyman Soylu’nun o fotoğrafı geldi
Erdoğan ‘müjde var’ dedi, akıllara Süleyman Soylu’nun o fotoğrafı geldi

Siyaset

Erdoğan ‘müjde var’ dedi, akıllara Süleyman Soylu’nun o fotoğrafı geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Önce yabancı haber ajansları sonra tüm basınımız en ince detaylarına kadar acıkldılar. Ulan cıvıgını cıkarttınız. Reize acıklayacak ne kaldı sadece onu bekliyoruz.
  • Yanıtla
Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun
Gündem

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler...
Gündem

Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler... "Kim yaptıysa gözleri görmüyor"

Hizmet anlayışları heykelden ibaret olan CHP bunu bile beceremedi. CHP'nin İzmir Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçek..
Akdeniz'de sular giderek ısınıyor! ATAK helikopterleri Meis Adası'nın karşısında uçtu
Gündem

Akdeniz'de sular giderek ısınıyor! ATAK helikopterleri Meis Adası'nın karşısında uçtu

Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini yürüttüğü Akdeniz’de sular iyice ısınmaya başladı. 2 ATAK helikopterimiz Yunanistan’ın Meis Adası karşısın..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı