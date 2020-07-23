Erdoğan'ın müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kitapçısı'nda Kemalistleri tokatlamak için fahiş fiyattan satılacak "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" kitabının tanıtımı sonrasında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Erdoğan'a teşekkür etti

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalar'da krize dönen elektrikli araçlarla ilgili yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine de; görüşmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla katılarak sorunun çözülmesine katkı sunduğunu söyledi.İmamoğlu şunları söyledi:

"Sonuç çıktı. UKOME'de kararlar alınacak. Bir takım destekleyici, sıkıntıları giderici kararlar alınacak. Sayın İçişleri Bakanımızla iki saati aşkın bir toplantı yaptık. Hem bizden hem İstanbul Valiliğinden hem Bakanlıktan, bakan yardımcısı da dahil olmak üzere yetkililer katıldı. Çözüm arayışı psikolojisi ile orada oturmak ve bir arada bu çalışmayı yapmak beni çok mutlu etmiştir. Sayın Soylu 'ya teşekkür ediyorum. Sürece katkı sunmak adına, telefonla dahi olarak sürece ciddi bir katkı sunması ve böyle bir sorunun çözülmesine dönük bir ilgi göstermesi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın beni mutlu etmiştir. Yeni araçları konuştuk. Faytonların gittiğini, Türkiye'nin farklı yerlerine hizmet vermek adına dağıldığını, hem Sayın İçişleri Bakanı'na hem Sayın Cumhurbaşkanımıza anlattım. Yeni araçların geçici hizmet vermesi konusunda karar birliğine vardık. Ada'ya mahsus yerli bir elektrikli araç üretimi konusunda da karar birliğine vardık. Vatandaşımız da içine katan Ar-Ge çalışmalarına da başladık. Yakında kamuoyunu bilgilendireceğiz."