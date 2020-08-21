Erdoğan'ın müjdeli haberi öncesi heyecanladıran fotoğraf!

Tüm Türkiye’nin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün saat 15’te açıklaması beklenen müjdeli haberde. Söz konusu müjdenin ne olduğuna dair bugüne kadar çok sayıda tahmin yapıldı. Erdoğan tarafından verilecek olan müjdenin Karadeniz veya Akdeniz’de sondaj çalışmaları yürüten gemiler tarafından rezerv bulunması olduğu görüşü dile getiriliyor.

Herkesin merakla beklediği açıklama öncesi sosyal medyayı heyecanlandıran bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. Çok sayıda paylaşım alan söz konusu fotoğrafta bir geminin içerisine yüklenmiş halde bir canlı yayın aracı görülüyor. Canlı yayın aracının Zonguldak Ereğli açıklarında sondaj çalışmaları yapan Fatih gemisine götürüleceği iddia edildi.

Erdoğan’ın ‘müjde’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Ankara’da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında yaptığı konuşmada cuma günü vatandaşlara büyük bir müjdesi olduğunu açıklamış ancak detay vermemişti.

Erdoğan’ın merakla beklenen açıklamayı bugün saat 15:00'de Dolmabahçe Sarayı'nda yapacağı öğrenildi.