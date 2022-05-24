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Siyaset Erdoğan'ın Miçotakis çıkışından sonra Yunan dostlarına gitti! CHP'li Tunç Soyer'den tepki çeken ziyaret
Siyaset

Erdoğan'ın Miçotakis çıkışından sonra Yunan dostlarına gitti! CHP'li Tunç Soyer'den tepki çeken ziyaret

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Miçotakis" çıkışından sonra soluğu Yunan dostlarının yanında aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 22:58:00 - 2022-05-24 23:02:05
Erdoğan'ın Miçotakis çıkışından sonra Yunan dostlarına gitti! CHP'li Tunç Soyer'den tepki çeken ziyaret

 Yeniakit.com.tr 

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye F-16 verilmemesi gerektiği telkinlerini ve Türkiye şikayetlerini hatırlatarak, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Biz sözünde duracak onurlu şahsiyetli siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisini düşünsün." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışından sonra soluğu Yunan dostlarının yanında alan CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis'i ziyaret etti.

Bakoyannis, Soyer ile görüşmesinden sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine göndermede bulunarak, "Dost olmak konusunda anlaştık." dedi.

"Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz" diyen Bakoyannis, "İstikrar ve barış için çabalamalıyız ve bu, 'aşağıdan yukarıya' köprüler kuran Yerel Yönetim temsilcileri olarak bizler için yük olan bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

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