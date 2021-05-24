Erdoğan'ın masasındaki son anket ezber bozdu!

Gazeteci yazar Mehmet Acet, Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan bugünkü yazısında anketler üzerinden AK Parti'nin genç kesimden alacağı oy oranını açıkladı.

İşte Acet'in o yazısı;

Muhalefet çevreleriyle iş tutan MetroPoll araştırmanın sahibi Özer Sencar’ın açıkladığı Nisan ayı Türkiye’nin Nabzı araştırması, aynı kesimde bayram havası estirdi.

Bu şirket bir süredir, “Rakipleri Erdoğan’a yetişti yetişecek, geçti geçecek” mottosuna uygun düşecek türden araştırma sonuçları açıklıyordu.

Nisan 2021 araştırması ise, bunun çok daha ötesine geçti.

Buna göre, Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile yarışması halinde yüzde 49,7’ye karşılık yüzde 38,8, Mansur Yavaş’la yarışması halinde yüzde 49,4’e karşılık yüzde 37,5, Meral Akşener’le yarışması halinde yüzde 42,5’e karşı yüzde 38,5 oranında oy alarak seçimleri kaybediyor.

Araştırma sonucuna göre bir tek Kemal Kılıçdaroğlu aday olması halinde, o da küçük bir farkla (Erdoğan:%42,5, Kılıçdaroğlu %39,7) seçimi kaybediyor.

Kılıçdaroğlu’na “Sen aday olma” demek için yapılmış izlenimi veren bu anketin partiler kısmıyla ilgili bir ‘Bonusu’ da var tabii.

Buna göre Ak Parti, uzun uğraşların sonunda yüzde 30 bandının aşağısına düşerek yüzde 27 seviyesine kadar gerilemiş durumda.

Son iki ayda olup bitenlerin, iktidar cephesinin yaptığı bir takım yanlışlıkların ve pandemi şartlarının ağırlaşan etkisinin Ak Parti’ye bir miktar oy kaybettirdiği bir araştırma yapmadan da gözlenebiliyor.

Ancak, yukarıdaki araştırmada olduğu gibi kısa sürede çok daha büyük kırılmaların yaşanmış olma ihtimali acaba ne kadardır?

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ŞEN: ERDOĞAN BÜTÜN ANKETLERDE YÜZDE 50’NİN ÜSTÜNDE, ERDOĞAN’IN BÜTÜN RAKİPLERİ YÜZDE 50’NİN ALTINDA

Mart ayında yapılan büyük kongre sonrası, Ak Parti’nin kamuoyu araştırmalarına da bakan biriminde genel başkan yardımcılığı görevine getirilen Mustafa Şen’i arayıp, MetroPoll’ün açıkladığı yukarıdaki verileri sordum.

Mustafa Şen, uzun yıllardır kamuoyu araştırması yapan bir isim.

Piyasada kim kimdir, kimin araştırmalarına güven duyulabilir, kiminkilere duyulmaz, bu konularda fikri olan bir isim.

Kendisine, Özer Sencar’ın Erdoğan’ı 12 puan geride gösteren araştırmasını sorunca bu anketi yapanlara tepki gösterdi.

Şöyle şeyler söyledi:

“Bunları bir planın parçası olarak görüyorum. Seçime şu kadar vakit kalmışken halkı buna inandırmak istiyorlar. Son seçim sonuçlarını hatırlıyor musunuz? Birinci turda Tayyip Erdoğan kazanamayacak, ikinci tura kalacak diyorlardı. Peki ne oldu? Birinci turda seçim bitti. Bu en kritik veriyi bilemeyen adamın sözüne güvenilir mi? Algı operasyonu yapıyorlar.”

Peki kendi araştırmalarında durum neyi gösteriyor?

Mustafa Şen, Nisan ayında 43 ilde 5 bin kişiyle yüz yüze yapılan araştırmanın sonuçlarını benimle paylaştı.

(MetroPoll’ün araştırması 26 bölgede, 1752 kişiyle ve telefonla yapılan görüşme ile yapılmış)

Bu araştırma da Erdoğan’ın oy oranı yüzde 51 olarak çıkmış.

Ak Parti’nin bir den fazla firmaya düzenli araştırmalar yaptırdığı biliniyor.

Şen’in dediği şu:

“Bütün anketlerde Tayyip Erdoğan, yüzde 50’nin üzerinde oy alıyor ve bütün rakipleri yüzde 50’nin altında kalıyor.”

GENÇ SEÇMENDE AK PARTİ’NİN OYU NE KADAR?

Mustafa Şen’in verdiği bilgiye göre, Nisan ayında yapılan son araştırmaya göre Ak Parti’nin oy oranı yüzde 40.

Buna göre, son seçime göre 2,5 puanlık bir kayıp söz konusu.

Peki, genç seçmende durum nasıl?

Öteden beri merak celbeden bir sorudur bu.

(Yıllar önce bir araştırmanın detaylarını incelediğimde gençlerin yüzde 60’ının aileleri neyi tercih ederse ona göre hareket ettiği, geri kalanın kendi fikrine göre davrandığı verisi ile karşılaşmıştım.

O gün bugün, benim zihnimdeki yerleşik kanaat bu şekilde duruyor.)

Mustafa Şen, son araştırmalarından birini gençlerin eğilimini ölçmek amacıyla yapmış.

Araştırmanın sonuçlarını kendi ağzında aktaralım:

“X, Y, Z kuşaklarının analizi yaptım.

X ve Y kuşakları, yüzde 38 oranında Ak Parti’ye oy veriyor.

Yani partinin toplam oylarının iki puan altında, CHP’nin oylarının 15 puan üstünde. Z kuşağı (en genç seçmen grubu) söz konusu olduğunda Ak Parti’ye oy veririm diyen gençlerin oranı yüzde 33. Bu da CHP seçmeninin ortalamasının 10 puan üstünde.”

Görüldüğü üzere bu veriler, “Ak Parti gençlerle iletişimi kaybetti, gençler Ak Parti’den koptu” gibisinden genelleştirilmiş cümlelerle ters düşüyor.

Ama yine de yaşlılardan gençlere doğru gidildikçe Ak Parti’ye verilen oylarda bir azalma var.

Bu durumu anlamlandırmak için kullanılan “Onlar 2002 öncesini yaşamadılar” cümlesi doğru bir argüman mı?

Evet, öyle.

Ama öyle de olsa, Ak Partililerin “İnsanların yaşları gençleştikçe partimize oy verenlerin sayısı niye azalıyor” sorusu üzerinde ciddi şekilde düşünmelerinde fayda bulunuyor.