Erdoğan'ın mahallesinde vatandaşlardan İmamoğlu'na ayar! Başkan Erdoğan'ın çocukluğunun geçtiği Kasımpaşa’da PKK destekçisi CHP Beyoğlu adayı Alper Taş ile halkı ziyaret eden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlar ayar üstüne ayar verdi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin devşirme Beyoğlu Belediye Başkan adayı ÖDP'li Alper Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyüdüğü Kasımpaşa'da halkı ziyaret etti. CHP'li adaylara sert tepki gösteren Kasımpaşalı vatandaşlar, 'PKK'lının elini sıkmak vatana ihanet olur' dedi.

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