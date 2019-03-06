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Erdoğan'ın mahallesinde vatandaşlardan İmamoğlu'na ayar!

Başkan Erdoğan'ın çocukluğunun geçtiği Kasımpaşa’da PKK destekçisi CHP Beyoğlu adayı Alper Taş ile halkı ziyaret eden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlar ayar üstüne ayar verdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:18

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin devşirme Beyoğlu Belediye Başkan adayı ÖDP'li Alper Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyüdüğü Kasımpaşa'da halkı ziyaret etti. CHP'li adaylara sert tepki gösteren Kasımpaşalı vatandaşlar, 'PKK'lının elini sıkmak vatana ihanet olur' dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:18
  1. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
  2. beyoğlu Belediye Başkan adayı ÖDP'li Alper Taş
  3. kasımpaşa

YORUM YAZ

  • CoskunakademiCoskunakademi1 sa önce
    Cezvi komik oldugunu mu dusunuyorsun dangalakca yorum yapip komik oldugunu dusunuyorsun galiba
  • CezmiCezmi1 sa önce
    He, he "Komünist"rumızlı gomnist gardaş, Erdoğan için de demişler sizinkiler ammo ziro velokin heç tutmamıştır. Hep zaferle çıkmıştır. Erdogan. Annamişsan lo goministoooo!!!
  • garibangariban1 sa önce
    birbirimizi kırmadan seçime gidersek güzel olacak. eger suç varsa emiyetimiz bakar aday pkklıyse ysk neredene iş yapıyor ama çarşıda pazarda sohbette herkes birbirini terörst ilan ediyor yazıkgüzel ülkeme yazık
  • KomünistKomünist1 sa önce
    Erdoğana da demişlermi bunları
  • CezviCezvi1 sa önce
    Ule siz ayar görmemiştiirrr ha. 31 Mart akşamı ayarı görin. Ne ayor ammo ha. İmamoğli santıkın içisinde boğılacak yok alacaktır haa. E inanmazsanızda inanmayabilersiniz.. Ama görersiniz İmamogli nasıl da boğıliii sondıkta. Sanki sondık degil bataklıtır vallah ha. Çırpınii de çırpınii. Yaktın beni Kılınçdaroğliiiii!! Neredesin lan zırtoooooo!!! Bögle olacağı belliiydi!!!!! Beni çok mı aradııınnn!!!!
  • YücelYücel1 sa önce
    Mahalleside mi var Tayyip inVay be

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