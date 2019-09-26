Erdoğan'ın konuşmasını böyle paylaştı: Ne lider ama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, tüm İslam aleminde ve mazlumların ülkelerinde büyük bir coşkuya sebep oldu.

"Mazlum coğraflardan ve İslam aleminden tebrikler yağıyor"

Twitter'da dünya listesinde #OurVoiceErdoğan etiketiyle 1. sıraya yükselen tarihi konuşma sonrası, Erdoğan hakkında, yabancı siyasilerden ve halklardan tebrikler ve övgü dolu mesajlar peş peşe geldi.

"Liderlik ünvandan ibaret değildir, işte lider!"

Pakistanlı politikacı Irum Azeem Farooque, Twitter hesabından, Erdoğan'ın konuşmasından Keşmir'le ilgili bölümü paylaşarak, "Liderlik bir sıfat veya ünvanla ilgili değildir. Liderlik, etkililik ve nüfuzla ilgilidir. Ne lider ama!" ifadelerini kullandı.