Erdoğan'ın konuşmasını böyle paylaştı: Ne lider ama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda; BM'nin adaletsiz yapısı, Arakanlılar, Mısır darbesi, Filistin sorunu-İsrail'in uyguladığı vahşet, Keşmir, nükleer silahlar, Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi konularda sözünü esirgemeden, dünyaya haykırdığı konuşması dünya kamuoyunda büyük coşku uyandırdı. Pakistanlı bir politikacı da coşkusunu Twitter'dan 'liderlik bir ünvan değildir, ne lider ama' mesajıyla ifade etti.26 Eylül 2019 Perşembe 01:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, tüm İslam aleminde ve mazlumların ülkelerinde büyük bir coşkuya sebep oldu.
"Mazlum coğraflardan ve İslam aleminden tebrikler yağıyor"
Twitter'da dünya listesinde #OurVoiceErdoğan etiketiyle 1. sıraya yükselen tarihi konuşma sonrası, Erdoğan hakkında, yabancı siyasilerden ve halklardan tebrikler ve övgü dolu mesajlar peş peşe geldi.
"Liderlik ünvandan ibaret değildir, işte lider!"
Pakistanlı politikacı Irum Azeem Farooque, Twitter hesabından, Erdoğan'ın konuşmasından Keşmir'le ilgili bölümü paylaşarak, "Liderlik bir sıfat veya ünvanla ilgili değildir. Liderlik, etkililik ve nüfuzla ilgilidir. Ne lider ama!" ifadelerini kullandı.
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