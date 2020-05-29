  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Erdoğan'ın konuşması verilince çıldıran Muharrem İnce gündeme gelmek için şov yaptı

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetih konuşmasının verilmesi üzerine gündeme gelmek için şov yaparak yayını terk etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 22:33:00 - 2020-05-29 22:50:36

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetih konuşmasının verilmesi üzerine çıldırdı.

CHP'li İnce, "Ben konuşuyorum burada. 35 televizyon onu veriyor zaten. Acilen beni kesip ona bağlıyorsunuz. Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor." dedi.

Şov uğruna saygısızlık yaparak "Erdoğan bu memleketin kurucusu değil, sahibi değil" şeklindeki skandal ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan Muharrem İnce, çıldırarak yayını terk etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Memleketide terk et.
  • Yanıtla

Kemal Kılıçdaroğlu

Gel bakalım buraya muarrem
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı