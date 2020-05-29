Erdoğan'ın konuşması verilince çıldıran Muharrem İnce gündeme gelmek için şov yaptı

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetih konuşmasının verilmesi üzerine çıldırdı.

CHP'li İnce, "Ben konuşuyorum burada. 35 televizyon onu veriyor zaten. Acilen beni kesip ona bağlıyorsunuz. Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor." dedi.

Şov uğruna saygısızlık yaparak "Erdoğan bu memleketin kurucusu değil, sahibi değil" şeklindeki skandal ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan Muharrem İnce, çıldırarak yayını terk etti.